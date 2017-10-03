Mısır, K. Kore'den gelen tanksavar mermilerini imha etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır, Kuzey Kore'den gelen bir gemiyi Süveyş Kanalı'na girmeden önce durdurduğunu ve içindeki tanksavar mermi yükünü imha ettiğini duyurdu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Washington Post gazetesinde yer alan "ABD'nin, Mısır'ı ağustos ayında Süveyş Kanalı yakınında esrarengiz bir geminin olduğu yönünde uyardığı ve geminin rotasının Mısır olduğu" haberiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Ebu Zeyd, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kuzey Kore ile ilgili alınan kararların uygulanmasında Mısır'ın iş birliğinden övgüyle bahsettiğine dikkati çekti.
Söz konusu haberde "Mısır, BM'nin Kuzey Kore ile ilgili aldığı kararlara uymuyor" intibası uyandırılmaya çalışıldığını savunan Ebu Zeyd, şunları kaydetti:
"Mısır yönetimi, Kuzey Kore'den geldiği ve içinde tanksavar mermilerin olduğu bilgisini almasının ardından Kamboçya bayraklı bir gemiyi durdurdu. BMGK'nın Kuzey Kore'ye tüm yaptırımların takibi için oluşturduğu 1718 Yaptırımlar Komitesinden bir ekibin de bulunduğu sırada gemideki yüklere el konuldu ve imha edildi."
Washington Post'taki "tanksavar mermisi yüklü geminin rotasının Mısır olduğu" iddiasına da değinen Ebu Zeyd, Yaptırımlar Komitesinin raporunda uzaktan veya yakından böyle bir bilginin yer almadığını aktardı.
Pyongyang'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Washington Post'ta dün yer alan haberde, ABD'nin, Mısır'ı ağustos ayında Süveyş Kanalı yakınında esrarengiz bir geminin bulunduğu yönünde uyardığı ve rotasının Mısır olduğu kaydedilmişti.
Pyongyang yönetiminin, 2006'dan bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı 12 Eylül'de BMGK'da oylamaya sunulmuş ve 15 ülkenin lehte oyuyla kabul edilmişti.
ABD'nin "insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı” gerekçesiyle geçen ay, Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal etme, bir kısmını ise dondurma planı olduğu açıklanmıştı.
ABD'nin Mısır'a yaptığı yardımları iptal etmesinin ardında Washington yönetiminin, Mısır'ın Kuzey Kore ve Rusya ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığın olduğu ifade edilmişti.
Burundi'nin çeşitli bölgelerinde son bir ay içinde yaşanan şiddet olaylarında 50'ye yakın kişinin öldüğü iddia edildi
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Hamdallah, "Hükümet, Gazze'deki bütün görevlerini eksiksiz bir şekilde devralmaya kararlı. Askıda kalan bütün sorunları, Filistinli gruplar ile uyum içerisinde çözeceğiz." dedi.
Taşkent'in Jizzak askeri bölgesinde tatbikat yapmak üzere Rus askerleri bölgeye giriş yaptı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Türk Konseyi, ortak tarih, dil, kimlik ve kültür gibi dört temel esasında kurulan ve üye ülkeler arasında iş birliği ve dayanışmanın gelişmesi açısından önemli bölgesel platformdur" açıklaması yaptı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yıllardır bürokratik ve hukuki engellerle bir Müslüman mezarlığı açılmasına izin verilmemesi, ülkedeki sığınmacıların da hayatını etkiliyor
21 yaşında kendisine Otizm teşhisi konulan, Otizm çalışmalarıyla dikkat çeken ve hayatı belgesel filme konu olan Birsen Başar, Hollanda’da “Gouden Venus van Milo” ödülünün sahibi oldu
Kırgızistan Devlet Başkanı Kırgız-Özbek sınırının yüzde 85'lik kısmı hakkındaki kanunu imzaladı
Yüksek Mahkeme Yargıcı Jurado, Devlet Başkanı Yardımcısı Glas'ın Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht'den rüşvet aldığı iddialarının ardından tutuklanmasına karar verdi
Kazakistan'dan Çin'e 5 milyar metreküplük doğalgaz ihracatı yapılacağı açıklandı
Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilen eski Başbakan Navaz Şerif, yeniden Pakistan Müslüman Birliği-Navaz Partisinin (PML-N) lideri oldu.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin eşi ve KYB Politbüro Üyesi Hero Talabani, referandumu eleştirerek "Kürdistan Bölgesi'nin siyasi başkanlığı hiçbir öneriyi kabul etmedi. Görünen o ki halkımız bu inadın bedelini ödüyor" dedi
Las Vegas'taki konser alanına Amerikan vatandaşı Paddock tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 59'a yükseldi
UMH Başkanı Serrac, Dünya Bankasına Libya'nın yeniden imarı için fon oluşturulması önerisinde bulundu
Sudan Ordusu Ulusal Kooperatif Vakfı, askeri personelin ihtiyaçlarının karşılanması için Katar Yatırım Şirketi ile anlaşma imzaladı