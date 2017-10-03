09:51, 03 Ekim 2017 Salı

Las Vegas saldırısında ölü sayısı artıyor





Las Vegas'taki konser alanına Amerikan vatandaşı Paddock tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 59'a yükseldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiği bildirildi. Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, kentte müzik festivali yapılan alana yönelik silahlı saldırı ile ilgili son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Ölü sayısının 59'a yükseldiğini belirten Lombardo, yaralı sayısının ise 527 olduğunu duyurdu. Saldırganın olay sırasında kullandığı otel odasında 16 otomatik tüfek bulunduğunu aktaran Lombardo, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gün içinde saldırgan Stephen Paddock'un evine girdiğini bildirdi. Şerif, evdeki aramalarda 18 silah ve binlerce merminin yanı sıra saldırganın aracında amonyum nitrat bulunduğu bilgisini verdi. Ayrıca, olayın yaşandığı Las Vegas'ın Clark ilçesinde olağanüstü hal ilan edildi. SALDIRGANIN BABASI FBI'IN "EN ÇOK ARANANLAR" LİSTESİNDE Öte yandan, saldırganın babası Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın "en çok arananlar" listesinde olduğu ortaya çıktı. Amerikan medyasının paylaştığı 1969 yılına ait ilanda, Benjamin Hoskin Paddock'un FBI'ın en çok arananlar listesinde yer aldığı ifade ediliyor. FBI, banka soygunculuğu, araç hırsızlığı ve silah taşıma gibi suçlardan aranan baba Paddock'u "psikopat", "silahlı ve tehlikeli" olarak niteliyor.

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