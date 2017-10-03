09:50, 03 Ekim 2017 Salı

Libya'dan Dünya Bankasına "destek fonu" önerisi





UMH Başkanı Serrac, Dünya Bankasına Libya'nın yeniden imarı için fon oluşturulması önerisinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Dünya Bankasına ülkenin yeniden imarı projelerinin desteklenmesi için bir fon oluşturulması önerisinde bulunduğu bildirildi. Serrac'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, UMH Başkanı Fayiz es-Serrac'ın, Dünya Bankası Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hafız Ganim, Dünya Bankası Libya Temsilcisi Mervan el-Abbasi ve Kuzey Afrika Ofisleri Sorumlusu Marie Fronsois ile başkent Trablus'ta bir araya geldiği duyuruldu. Açıklamada, Serrac'ın Dünya Bankası yetkililerine Libya'nın yeniden imarı projelerinin desteklenmesi için fon oluşturulması önerisinde bulunduğu belirtildi. Dünya Bankası yetkililerinin, "önerilen fonun, hizmet ve altyapı projeleri ile ekonomik iyileşmeye katkı sağlayacağını" vurguladığı bilgisine de açıklamada yer verildi.

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