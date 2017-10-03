10:02, 03 Ekim 2017 Salı

Eski Pakistan Başbakanı Şerif partisinin başına döndü





Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilen eski Başbakan Navaz Şerif, yeniden Pakistan Müslüman Birliği-Navaz Partisinin (PML-N) lideri oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'da Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden azledilen eski Başbakan Navaz Şerif, yeniden Pakistan Müslüman Birliği-Navaz Partisinin (PML-N) lideri seçildi. Başkent İslamabad’daki kongre merkezinde PML-N delegelerinin katılımıyla yapılan seçimde tek aday olan Şerif, parti başkanı seçildi. Seçimin ardından, PML-N üyesi Tarık Fazıl Çodri, Şerif’in parti başkanı olduğuna dair belgeleri Pakistan Seçim Komisyonuna (ECP) sundu. ECP’nin kısa süre içinde Şerif’in PML-N'nin başkanı olduğunu resmen duyurması bekleniyor. Pakistan Ulusal Meclisi, görevden azledilen Şerif’in yeniden partinin başına geçmesini sağlayacak yasayı dün oy çokluğuyla kabul etmişti. Yasaya göre, daha önce hüküm giymiş ve parlamento üyesi olamayan kişiler de parti başkanı olabilecek.

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