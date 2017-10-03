10:06, 03 Ekim 2017 Salı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,98 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,08 İLE EĞİTİM GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 1,58, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,34, lokanta ve otellerde yüzde 1,02 ve giyim ve ayakkabıda yüzde 0,80 artış gerçekleşti.

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