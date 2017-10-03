10:18, 03 Ekim 2017 Salı

İki bakanlıkta FETÖ operasyonu





Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 121 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ihraç edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 5'i çalışan 121 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ihraç edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin başladığı belirtildi.

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