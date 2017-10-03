10:23, 03 Ekim 2017 Salı

Cammu Keşmir'de çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan işgali altındaki Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan çatışmada iki direnişçi öldü, üç Hint askeri ve bir polis yaralandı.

Emniyet Müdürü Münir Han, yaptığı açıklamada, direnişçilerin sınırdaki askeri kampa saldırı düzenlemesi üzerine Hint askerleri ve direnişçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Han, çatışmada iki direnişçinin öldüğünü, üç Hint askeri ve bir polis memurunun yaralandığını belirtti.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.