10:31, 03 Ekim 2017 Salı

Kara Harp Okulu'nda ilk kez başörtülü bir öğrenci





Hava Harp Okulu'ndan sonra Kara Harp Okulu'nda da ilk kez başörtülü bir öğrenci eğitim alacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı törenle başladı. Törene, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Eğitim Bakanı İsmat Yılmaz ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı. Kara Harp Okulu'nda, 300'ü yabancı, 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek. Hava Harp Okulu'nun ardından, Kara Harp Okulu'nda da ilk kez bir başörtülü öğrenci eğitime başladı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Savunma Sanayii'nde yerli üretimin önemine dikkat çekti. Törende, başarılı harbiyelilere plaket ve hediye verildi.

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