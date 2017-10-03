10:37, 03 Ekim 2017 Salı

Kazakistan'dan Çin'e yüksek miktarda doğalgaz ihracatı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'ın Çin'e yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz ihraç edeceği bildirildi.

Kazakistan milli doğalgaz şirketi Kaztransgaz AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihracatın 15 Ekim'de başlamasının planlandığı belirtildi.

İhracat anlaşmanın Çinli PetroChina ve Kaztransgaz AŞ arasında yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kazakistan ile Çin arasında yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz ihracatının yapılmasını öngören tarihi bir anlaşma imzalandı. İhracat gelirinin 1 milyar dolar civarında olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'ın batısındaki madenlerle Kaztransgaz AŞ'nin yeraltı doğalgaz depolama tesislerindeki rezervlerden alınacak doğalgazın, Çin'e Horgos sınır noktasından teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şirketin Kazakistan'ın yeni Avrasya lojistik altyapısının geliştirilmesindeki stratejik planına uygun çalıştığı ve Çin'e yapılacak doğalgaz ihracatının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı vurgulandı.