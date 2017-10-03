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12:33, 03 Ekim 2017 Salı
Dış Politika
Güncelleme: 11:04, 03 Ekim 2017 Salı

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Çavuşoğlu: Barzani için iş işten geçmiş değil
Çavuşoğlu: Barzani için iş işten geçmiş değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı gayrimeşru referanduma ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve tüm dünyanın iptal etme veya erteleme çağrısına rağmen söz konusu referandumun gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye'nin referandumun Irak ve Kürtler için yaratacağı riskleri Barzani yönetimine de açıkladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu referandum şeffaf, demokratik bir referandum değil. Uluslararası camia tarafından gözlemlenmiş bir referandum da değil yani anayasaya aykırı, dolayısıyla meşruiyeti yok. Henüz iş işten geçmiş değil. Bu konuda Barzani yönetimi adım atabilir. Yani bu süreci durdurduğunda, o zaman Bağdat ile ilişkilerini normalleştirebilir ve dolayısıyla bizimle ve herkesle ilişkilerini normalleştirebilir."

"SINIR KAPILARININ KONTROLÜ BAĞDAT YÖNETİMİNDE OLMALI"

Sınır kapılarının gerek İran ile sınırlarda gerekse Türkiye ile olan geçiş kapılarının diğer tarafını IKBY'nin kontrol ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kontrollerin Bağdat yönetiminde olması gerektiğinin altını çizdi. Ancak Irak'ın yıllardır kendi iç sorunlarıyla uğraştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, yaşanan ciddi krizlerin ardından burada de facto bir durum oluştuğunu anlattı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerektiğini vurguladı.

Irak'ın Türkiye'den de bu konuda talepleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Örneğin, Ovacık kapısının açılması teknik olarak mümkün ama sınırın öbür tarafındaki koridoru kim oluşturacak, güvenliği kim sağlayacak. Tabii ki Irak yönetiminin yapması gerek. Bunlarla ilgili kendilerinin bir çalışması var. Burada atacağımız adımların sağlanması için temaslarımız da devam ediyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu hatadan dönülmemesi halinde Türkiye'nin atacağı adımların, Bağdat'tan gelen talepler ve Bağdat'ın atacağı adımlarla eşgüdüm içinde olacağının altını çizdi.

Barzani yönetiminin bu konuda yanlış hesap içinde olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, referandumu, tüm dünya çağrıda bulunurken, "Haklarınız neyse söyleyin, Bağdat'la biz de görüşürüz" derken iptal etseydi, şu anda masada çok güçlü olacağını ancak şimdi masada güçlü olmadığını söyledi.

IKBY ile iş birliğinin her zaman Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğü temelinde olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Bağdat yönetimiyle ilişkilerimizin soğuk olduğu, özellikle Maliki döneminde bile biz bu hassasiyeti hep gösterdik. O sebeple bu hatadan ve yanlıştan dönerlerse elbette biz her zaman olduğu gibi yine ilişkilerimizi sürdürürüz. Geçmişte nasıl davrandıysak aynı şekilde davranırız, zor günlerinde yine yanlarında oluruz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta Sincar bölgesine gitmesinin sebeplerinden birinin de Barzani yönetimini zayıflatmak olduğunu belirten Çavuşoğlu, örgütün bunu sağlamak için bazı siyasi partilerle iş birliği yaptığını, söz konusu partilerden birinin de Talabani'nin partisi olduğunu anlattı. 

"İRAN'IN DIŞLANMASI VAHİM BİR HATADIR"

Çavuşoğlu, "İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır." dedi.

'AFRİN YPG'DEN TEMİZLENMELİ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG'nin Afrin'den mutlaka temizlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "(Suriye'de) Bir terör kantonunun oluşmasına müsaade etmeyiz. Sınırımızın hemen diğer tarafında bir terör koridoru bizim için risktir." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular Mevlüt Çavuşoğlu IKBY referandumu
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