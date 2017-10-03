Ekvador Devlet Başkanı Yardımcısı Glas tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ekvador'da Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
Ülkede Yüksek Mahkeme, Glas'ın Brezilya merkezli inşaat şirketi Odebrecht'den rüşvet aldığı iddialarının ardından tutuklanması yönünde karar verdi.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Miguel Jurado, soruşturmayı yürüten savcıların halihazırda yurt dışına çıkma yasağı olan Glas'ın kaçma ihtimaline karşı tutuklanmasına yönelik taleplerini kabul etti.
Guayaquil kentindeki evinde polisler tarafından sorgulanan Glas daha sonra başkent Quito'ya uçakla nakledilerek cezaevine gönderildi. Glas'ın destekçileri de Quito'daki havalimanında bir araya geldi.
Bu arada tutuklanmadan kısa süre önce yayınladığı bir videoda, hakkındaki tutuklama kararına uyacağını belirten Glas ancak davanın yalan ifadelere ve prosedürle ilgili hatalara dayalı olduğunu savundu.
Glas videoda, "Masumların kaçmaya ihtiyacı yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Destekçilerinden de eski Devlet Başkanı Rafael Correa'nın mirasını savunmasını isteyen Glas, "Devriminiz için mücadelenizi sürdürünüz." ifadesini kullandı.
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, ağustosta Glas'ın yetkilerini elinden almıştı.
Basındaki haberlerde, ortaya çıkan ses kayıtlarında Odebrecht'in bir yöneticisinin konuşmalarında Glas'ın Ekvador'un eski Devlet Başkanı Correa döneminde verilen kamu işleri karşılığında rüşvet istediğini söylediği iddia edilmişti.
Glas ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.
Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
Şirketin yöneticileri, bu yılın başlarında Amerikalı savcılara 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere toplam 788 milyon dolar rüşvet ödeyerek, milyonluk sözleşmelere imza attıklarını itiraf etmişti.
Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapse çarptırılmıştı.
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