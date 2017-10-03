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12:32, 03 Ekim 2017 Salı
Orta Asya
11:03, 03 Ekim 2017 Salı

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Kırgız-Özbek sınırının yüzde 85'i resmileşti
Kırgız-Özbek sınırının yüzde 85'i resmileşti

Kırgızistan Devlet Başkanı Kırgız-Özbek sınırının yüzde 85'lik kısmı hakkındaki kanunu imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, uzunluğu 1.280 kilometre olan Kırgız-Özbek devlet sınırının yüzde 85'inin sınırını belirleyen yasayı imzaladı.

2 Ekim'de imzalanan yasaya göre, iki ülke arasındaki sınırın 1.170 kilometresinden fazlası artık tam olarak tanımlandı.

Bu iki Orta Asya devletleri arasındaki sınır sorunu Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesinden ve bu ülkelerin bağımsızlığını kazanmasından sonra büyük bir sorun halini almıştı. Sınır belirleme konusundaki anlaşmazlıklar sonucu şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Özbekistan'ı 27 yıldır yöneten İslam Kerimov'un ölümünden sonra yerine geçen Şevket Mirziyayev, Özbekistan'ın komşularıyla daha önce gergin olan ilişkilerinin düzeltilmesi çalışmalarının dış politikada bir öncelik olduğunu söylemişti.



İlgili Konular Tacikistan-Kırgızistan sınır Kırgızistan Özbekistan
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