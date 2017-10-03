11:48, 03 Ekim 2017 Salı

İstanbul'da iki katlı halk otobüsü devrildi





İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Yaralıların da bulunduğu kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Yaralıların da bulunduğu kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

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