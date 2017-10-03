Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırşehir'de "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın da bir süre yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait ev "müze evi" yapılacak.
Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Necati Şentürk'e ziyarette bulunarak, kentte devam eden projeler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Bağbaşı Mahallesi'nde Neşet Ertaş'ın da yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait eve geçen Yayman, burada Abdal kültüründen gelen vatandaşlarla bir süre görüştü.
Evde incelemelerde bulunan Yayman, "bozkırın tezenesi", halk ozanı Neşet Ertaş, Ahi Evran-ı Veli gibi büyük üstatların memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Neşet Ertaş'ın sadece Kırşehir değil Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Yayman, bozlak ustasının mezarının da bulunduğu mahallede, babasına ait evin "Neşet Ertaş Müze Evi" yapılacağını bildirdi.
Vali Şentürk de Yayman'ı "medeniyetler beşiği", "Ahiler kenti" Kırşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.
Yayman'a, ziyaretlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yıldız Eraslan da eşlik etti.
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheliden 67'si yakalandı
Kırşehir'de, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'a ait ev, müze evi haline getirilecek
İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Yaralıların da bulunduğu kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir" dedi
Hava Harp Okulu'ndan sonra Kara Harp Okulu'nda da ilk kez başörtülü bir öğrenci eğitim alacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 121 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ihraç edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,65 arttı
İzmir'den İspanya'ya sefer yapan Türk gemisi İbrahim Dede'nin mürettebatı, Akdeniz'de içerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 75 göçmeni kurtardı.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'da resmi temaslarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı, başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz, Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı." dedi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen 7 eski polisin yargılandığı davada iki sanığa müebbet cezası verildi
Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve buna benzer toplu etkinlikler yasaklandı.
TSK tarafından, üçüncü safhası Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat sürüyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, düşman mevzilerinin ele geçirilmesine yönelik tatbikat yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu
Çanakkale merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı