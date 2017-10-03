11:55, 03 Ekim 2017 Salı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) ortak tarih, dil, kimlik ve kültür gibi dört temel esasında kurulduğu, üye ülkeler arasında iş birliği ile dayanışmanın gelişmesi açısından önemli bir bölgesel platform olduğu bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyini hayata geçiren Nahçıvan Anlaşması'nın imzalandığı 3 Ekim'in her yıl "Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü" olarak kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi ortak tarih, dil, kimlik ve kültür gibi dört temel esasında kurulan, üye ülkeler arasında iş birliği ile dayanışmanın gelişmesi açısından önemli bölgesel bir platformdur. Azerbaycan, Türk Konseyi üyesi kardeş ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilere büyük değer veriyor. Azerbaycan, üye ülkeler arasındaki karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, bölge ve bölge dışında barışın korunması, ortak çıkarları kapsayan verimli iş birliklerinin teşviki, ticaret ve sermayeler için olumlu ortamın oluşturulması da dahil olmakla teşkilatın tüm amaçlarına sadıktır."