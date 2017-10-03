12:05, 03 Ekim 2017 Salı

Filistin hükümetinden Gazze'de 3 yıl aradan sonra ilk toplantı





Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Hamdallah, "Hükümet, Gazze'deki bütün görevlerini eksiksiz bir şekilde devralmaya kararlı. Askıda kalan bütün sorunları, Filistinli gruplar ile uyum içerisinde çözeceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistin Ulusal Uzlaşı hükümeti Başbakanı Rami Hamdallah, hükümetin eksiksiz bir şekilde Gazze'deki görevini teslim almaya kararlı olduğunu açıkladı. Hükümetin 2014'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği ilk toplantısında konuşan Hamdallah, "Hükümet, Gazze'deki bütün görevlerini eksiksiz bir şekilde devralmaya kararlı. Askıda kalan bütün sorunları, Filistinli gruplar ile uyum içerisinde çözeceğiz." dedi. Hamdallah, geçen yıllarda İsrail'in yıktığı evlerin yüzde 63'ünü yeniden inşa ettiklerini söyleyerek, "İsrail'in Gazze'deki ambargoya son vermesi ve kaynaklarından ellerini çekmesi için", uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulaması çağrısı yaptı. "BÜTÜN TARAFLARIN FİLİSTİN YÖNETİMİNİN YANINDA DURMASINI İSTEDİ" "Davamızın herhangi bir uluslararası anlaşmazlıkta yer almasını kabul etmeyeceğiz." diyen Hamdallah, kişisel çıkarları bırakarak, bütün tarafların Filistin yönetiminin yanında durmasını istedi. Hamdallah'ın haftalık hükümet toplantısının ardından basın açıklaması yapması bekleniyor. Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, dün kabine üyelerinden oluşan heyetle Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'deki tüm yetkilerini teslim almaya başladığını bildirmişti.

İlgili Konular filistin Gazze

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.