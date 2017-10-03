12:04, 03 Ekim 2017 Salı

Özbekistan ve Rusya ortak askeri tatbikat yapacak





Taşkent'in Jizzak askeri bölgesinde tatbikat yapmak üzere Rus askerleri bölgeye giriş yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan ve Rusya’nın Özbekistan’ın Jizzak bölgesindeki askeri eğitim alanında ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi. UzA devlet haber ajansı 2 Ekim'de bir grup Rus askerinin tatbikat için Taşkent'e geldiğini duyurdu. Ajans, Ekim ayının ilk haftasında Jizzak bölgesindeki Foriş askeri tatbikat alanında Özbekistan ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Özbekistan ve Rusya arasında halihazırda askeri ve teknik işbirliği anlaşması bulunuyor. Anlaşmaya göre iki ülkenin Savunma Bakanlıkları ortak program ve planlar geliştirip uyguluyor. Daha önce de Özbekistan ve Rusya'nın askeri eğitim alanlarında ortak anti-terör tatbikatları gerçekleştirilmişti.





Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.