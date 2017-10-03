Özbekistan ve Rusya ortak askeri tatbikat yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan ve Rusya’nın Özbekistan’ın Jizzak bölgesindeki askeri eğitim alanında ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi.
UzA devlet haber ajansı 2 Ekim'de bir grup Rus askerinin tatbikat için Taşkent'e geldiğini duyurdu. Ajans, Ekim ayının ilk haftasında Jizzak bölgesindeki Foriş askeri tatbikat alanında Özbekistan ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.
Özbekistan ve Rusya arasında halihazırda askeri ve teknik işbirliği anlaşması bulunuyor. Anlaşmaya göre iki ülkenin Savunma Bakanlıkları ortak program ve planlar geliştirip uyguluyor.
Daha önce de Özbekistan ve Rusya'nın askeri eğitim alanlarında ortak anti-terör tatbikatları gerçekleştirilmişti.
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Taşkent'in Jizzak askeri bölgesinde tatbikat yapmak üzere Rus askerleri bölgeye giriş yaptı
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