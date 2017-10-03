12:17, 03 Ekim 2017 Salı

İstanbul'da 18 ilçe belediyesine ByLock operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul'daki bazı belediyelerde daha önce görev yapan ve hakkında gözaltı kararı verilen 112 kişiden 67'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kulanıcılarına yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, terör örgütünün şifreli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcıları oldukları tespit edilen Büyükşehir Belediyesi ile Adalar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu belediyelerinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul, Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Diğer zanlıların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.