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12:21, 03 Ekim 2017 Salı

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İşgal güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
Foto: Arşiv

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



İlgili Konular Batı Şeria İsrail
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