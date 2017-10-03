İşgal güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Talabani'nin eşi: Görünen o ki halkımız bu inadın bedelini ödüyor

Eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin eşi ve KYB Politbüro Üyesi Hero Talabani, referandumu eleştirerek "Kürdistan Bölgesi'nin siyasi başkanlığı hiçbir öneriyi kabul etmedi. Görünen o ki halkımız bu inadın bedelini ödüyor" dedi