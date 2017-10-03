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Örnek Otizmliye Hollanda'dan ödül
Örnek Otizmliye Hollanda'dan ödül

21 yaşında kendisine Otizm teşhisi konulan, Otizm çalışmalarıyla dikkat çeken ve hayatı belgesel filme konu olan Birsen Başar, Hollanda’da “Gouden Venus van Milo” ödülünün sahibi oldu

Hollanda ve Türkiye'de otizm konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Birsen Başar, "Gouden Venus van Milo" ödülüne layık görüldü.

Hollanda'da gerçekleştirilen ve engelli kişilerin diğer engelliler için yaptığı çalışmaların değerlendirildiği yarışmada ödüle layık görülen Başar'a 10 bin euro verildi. Başar, "Bir Türk olarak bu ödülü almak gurur verici" dedi. Uzun yıllırdar otizim konusunda çalışmalara imza atan Hollanda doğumlu Birsen Başar (30) bugüne dek Türkiye'de ve Hollanda'da sayısız konferansa katıldı, otimzle ilgili iki kitap yazdı. Breda Belediyesi'nde çalışan ve Hollanda Otizm Derneği'nin (NVA) elçisi olan Birsen, uzun süredir otizmi topluma kabullendirmek ve otizmli vatandaşların da toplumda yerini alabilmeleri için mücadelesini sürdürüyor. Birsen'in bu çabası ödüle layık görüldü. "Gouden Venus van Milo" ödülünü alan Birsen Başar, 10 bin euronun da sahibi oldu.

PARAYI BAĞIŞLAYACAK

Sabah'a konuşan Birsen Başar, 21 yaşında kendisine otizm teşhisi konulduğunu, 2009'dan itibaren de otizmde farkındalık çalışmaları yaptığını, seminerler verdiğini ve kitaplar yazdığını söyledi. Hollanda'da 100 engelli kişinin "Gouden Venus van Milo" ödülüne aday gösterildiğini kaydeden Birsen Başar şöyle devam etti: "Bu adayların hepsi engelli insanlara her türlü aktivite veya çalışmalarıyla pozitif etki ve faydaları dokunan kişiler. Ben otizm dalında aday gösterildim. 24 Temmuz'dan 15 Eylül'e kadar insanlar oy atarak favorilerini belirlediler. Çok çalıştım oy toplamak için. Hollanda'nın en ünlü televizyon kanalında talk-show'a çıktım. İşyerinde bütün insanlardan oy istedim ve internette kampanya yaptım. Birinci olmak için çok çabaladım. Bu yarışmayı kazanarak Hollanda'nın, en prestijli ödülünü aldım ve 10 bin euro kazandım. Bu parayla otizm çalışmalarımı daha da büyütebilirim ama ödülün bir kısmını Hollanda'daki hayır kurumlarına bağışlayacağım. Bir Türk olarak bu ödülü almak gurur verici..." Başar, otizm çalışmalarıyla birçok şeyi değiştireceğini, en büyük hayallerinden birinin de yaptığı çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatmak olduğunu söyledi. Birsen Başar, üniversiteyi bitirmeden 2.5 ay önce kendisine otizm teşhisi konulduğunu belirtti.

Kaynak: Sabah



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