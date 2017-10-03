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Burundi'deki şiddet olaylarında 50 ölü
Burundi'deki şiddet olaylarında 50 ölü
Foto: Arşiv

Burundi'nin çeşitli bölgelerinde son bir ay içinde yaşanan şiddet olaylarında 50'ye yakın kişinin öldüğü iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Burundi'de son bir ayda çıkan şiddet olaylarında yaklaşık 50 kişinin öldüğü öne sürüldü.

Ülkedeki İnsan Hakları Topluluğunun (ITEKA) hazırladığı raporda, Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın üçüncü kez iktidara gelmesine karşı olduğunu açıklayan muhaliflere yönelik şiddetin sürdüğü iddia edildi.

Ülkede çok sayıda sivilin kaçırıldığı, işkenceye maruz kaldığı ve sebepsiz yere gözaltına alındığı savunulan raporda, yaşanan şiddet olaylarında çoğu muhalif 50'ye yakın kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Raporda ayrıca iktidarı destekleyen gençlik örgütlerinin muhaliflere baskı yaptığı ve şiddet olaylarının en çok başkent Bujumbura, Gitega ve Kayanza bölgelerinde yaşandığı iddialarına yer verildi.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda olan Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı. Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 400 binden fazla kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.



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