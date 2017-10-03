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IKBY seçim tarihi 1 Kasım
IKBY seçim tarihi 1 Kasım

IKBY uluslararası tepkilere rağmen parlamento ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım’da yapılacağını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye yakın medya grubu, Erbil merkezli Rudaw'a açıklama yapan Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hendren Muhammed, parlamento ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması için bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Hendren Muhammed, "Bugün itibariyle bir çalışma takvimi belirliyoruz" dedi. Hendren Muhammed koalisyon halinde seçime katılmak isteyen partilerin en geç 6 Ekim'e kadar başvurularını yapması gerektiğini söyleyerek, 15 Ekim'den itibaren propaganda sürecinin başlayacağını belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunda sandıktan yüzde 92,73 oranında "evet” oylarının çıktığını açıklamıştı.

Barzani yönetiminin bağımsızlık referandumu BM ve ABD'nin yanı sıra bölge ülkeleri Türkiye, İran ve Suriye'nin de tepkisini çekmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, referandumun şeffaf ve demokratik olmadığını söyleyerek, "Uluslararası camia tarafından gözlemlenmiş bir referandum da değil yani anayasaya aykırı, dolayısıyla meşruiyeti yok" dedi. Ancak Çavuşoğlu Barzani yönetiminin buna rağmen adım atabileceğini söyleyerek, "Yani bu süreci durdurduğunda, o zaman Bağdat ile ilişkilerini normalleştirebilir ve dolayısıyla bizimle ve herkesle ilişkilerini normalleştirebilir" diye konuştu.



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