12:48, 03 Ekim 2017 Salı

Erdoğan ve AK Parti'den "Gökçek istifa" iddiaları için açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan, "Melih Gökçek'in istifasının istendiği" iddialarının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Partimizin, herhangi bir birim; partimizin belediye başkanları olur, il başkanları olur vesaire... Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu. Bu noktada da çok daha diri, dinamik, güçlü bir yapıyla inşallah seçimlere hazırlanıp gideceğiz."

"Irak'ın kuzeyine askeri operasyon yapılabileceği" yönündeki açıklamaların sorulması üzerine Erdoğan, "Hep söylüyorum, bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesini kullandı.

MAHİR ÜNAL'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'da, AK Parti'de bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasının istendiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Ünal, "Sayın Melih Gökçek'e dönük istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.