Güncelleme: 13:14, 03 Ekim 2017 Salı

Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 şehit





Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde,PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi'nde aracından inen jandarma uzman çavuşa, PKK'lılar tarafından bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

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