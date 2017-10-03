Güncelleme: 13:31, 03 Ekim 2017 Salı

Nijer'deki Türkiye Maarif Vakfı okulları yeni eğitim yılına başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Afrika ülkesi Nijer'deki Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı okullara kayıtlı binden fazla öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına başladı.

Yeni eğitim yılı açılış törenine Nijer Orta Öğretim Bakanı Sani Abdourahamane, İlköğretim Bakanı Daouada Mamadou Marte, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Hüseyin Özdemir ve TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah katıldı.

Törende konuşan Bakan Abdourahamane, "Geçen yıl mükemmel başarılara imza atan bu okuldan gurur duyuyoruz. Öğrenci velilerimizi temin ederiz ki bu okul emin ellerdedir. Bu başarılı sonuçlar TMV ekibinin dinamizminin ve hükümetimizin desteğinin bir meyvesidir." dedi.

Büyükelçi Özdemir ise "Türkiye Maarif Vakfı okulları iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim en çok önem verdiğimiz yatırım. Çocuklarımız bizim ve bütün insanlık için ortak bir umudu temsil ediyor." diye konuştu.

Ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 5 okul ve 2 yurt, Türkiye ve Nijer arasında Aralık 2016'da imzalanan mutabakat zaptıyla TMV'ye devredilmişti.