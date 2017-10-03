İsrail, Filistinlilerin yaşadığı Arakib'i 119'uncu kez yıktı

İsrail askerlerinin, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 119'uncu kez yıktığı bildirildi.
Arakib'i Savunma Komitesi üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah köye baskın düzenlediğini ve "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bütün evleri buldozerle yıktığını söyledi.
İsrail'in Arakib köyünde Temmuz 2010'dan bu yana 119'uncu kez yıkım yaptığını ifade eden Turi, "israil daha önce köyümüzü ayda bir yıkıyordu, şimdi ise iki ya da üç haftada bir yıkım gerçekleştiriyorlar. Biz ise topraklarımızda sağlam bir şekilde duracağız ve İsrail'in yıktığı evleri yeniden inşa edeceğiz. Çünkü burası bizim toprağımız." dedi.
Arakib köyünde, İsrail vatandaşı 87 Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.
Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor. İsrail en son 14 Eylül'de Arakib köyünde yıkım yapmıştı.
Necef bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi yaşam için zorunlu olan hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.
Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.
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İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 119'uncu kez yerle bir etti
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