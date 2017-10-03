Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:13, 03 Ekim 2017 Salı
Güncel
14:52, 03 Ekim 2017 Salı

  • Paylaş
Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi
Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan S.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen bronz mühür, 2 adet 5 yapraklı, 3 adet 4 yapraklı üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan bronz muskalık ve 2 adet büyü kitabı olduğu düşünülen metal kitabe ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö'nün jandamadaki işlemleri devam ediyor.

Amasya Valisi Osman Varol, konuya ilişkin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı bir operasyon yaptığını belirterek, ele geçirilen eserlerin müze müdürlüğünde incelenmesi sonucu, tarihi eser niteliğinin teyit edildiğini ancak eserlerin dönemlendirilmesinin uzmanlarca incelenmesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.



İlgili Konular Amasya Amasyada operasyon
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Bahçeli İnfaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalınamaz
Bahçeli: İnfaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalınamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bilinmelidir ki 25 Eylül referandumu dört parçalı büyük Kürdistanın ön kapısıdır. Gözümüzün önünde infaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalmak mümkün değildir." dedi.
İKV Başkanı'ndan ulusal güvenlik stratejisi eleştirisi
İKV Başkanı'ndan ulusal güvenlik stratejisi eleştirisi

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Abd, Fransa ve İngiltere'de artan terör eylemlerinin ulusal güvenlik stratejileri bağlamında nasıl çözümlenmesi gerektiğini değerlendirdi
Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi
Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi
15 mide ilacı piyasadan geri çekildi
15 mide ilacı piyasadan geri çekildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli 15 ilaç geri çekildi
Nijer'deki Türkiye Maarif Vakfı okulları yeni eğitim yılına başladı
Nijer'deki Türkiye Maarif Vakfı okulları yeni eğitim yılına başladı

Türkiye Maarif Vakfı'nın Niamey'deki okullarında yeni eğitim-öğretim yılı açılış programı düzenlendi.
Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 şehit
Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 şehit

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde,PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Erdoğan ve AK Parti'den quot Gökçek istifa quot iddiaları için
Erdoğan ve AK Parti'den "Gökçek istifa" iddiaları için açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa iddiaları ile ilgili olarak, "Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi
İstanbul'da 18 ilçe belediyesine ByLock operasyonu
İstanbul'da 18 ilçe belediyesine ByLock operasyonu

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheliden 67'si yakalandı
Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev quot müze evi quot yapılacak
Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev "müze evi" yapılacak

Kırşehir'de, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'a ait ev, müze evi haline getirilecek
İstanbul'da iki katlı halk otobüsü devrildi
İstanbul'da iki katlı halk otobüsü devrildi

İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Yaralıların da bulunduğu kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
Çavuşoğlu Barzani için iş işten geçmiş değil
Çavuşoğlu: Barzani için iş işten geçmiş değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir" dedi
Kara Harp Okulu'nda ilk kez başörtülü bir öğrenci
Kara Harp Okulu'nda ilk kez başörtülü bir öğrenci

Hava Harp Okulu'ndan sonra Kara Harp Okulu'nda da ilk kez başörtülü bir öğrenci eğitim alacak
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu
İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 121 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ihraç edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,65 arttı
Türk gemisi Akdeniz'de 75 göçmeni kurtardı
Türk gemisi Akdeniz'de 75 göçmeni kurtardı

İzmir'den İspanya'ya sefer yapan Türk gemisi İbrahim Dede'nin mürettebatı, Akdeniz'de içerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 75 göçmeni kurtardı.
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan'da gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Haberler

Prizren ve Amasya kardeş şehir oluyor
Prizren ve Amasya kardeş şehir oluyor

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi 5 ölü 36 yaralı

Amasya'da 102 göçmen yakalandı
Amasya'da 102 göçmen yakalandı

Suluova Kaymakamı Aslaner açığa alındı
Suluova Kaymakamı Aslaner açığa alındı

Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
Amasya merkezli FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

Amasya'nın cazibesi
Amasya'nın cazibesi

Amasya'da otobüs kazası; 40 yaralı
Amasya'da otobüs kazası 40 yaralı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 