14:55, 03 Ekim 2017 Salı

Netanyahu'dan Yahudi işgalcilere 'binlerce yeni ev' sözü





İşgal altındaki Doğu Kudüs yakınlarında bulunan "yasa dışı" Ma'ale Adumim Yahudi işgal birimini ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu, Yahudi işgalcilere binlerce yeni ev yapma sözü verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail'deki "Kanal 7" televizyonunun haberibne göre Binyamin Netanyahu, "(Yasa dışı Yahudi işgal birimi Ma'ale Adumim'e) Binlerce yeni ev ekleyeceğiz. Ma'ale Adumim, İsrail devletinin bir parçasıdır ve öyle kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Filistin'de bulunan en büyük Yahudi işgal birimlerinden biri olan Ma'ale Adumim, Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarının hemen arkasında Batı Şeria tarafında bulunuyor.

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