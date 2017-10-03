14:59, 03 Ekim 2017 Salı

İKV Başkanı'ndan ulusal güvenlik stratejisi eleştirisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu dün ABD’de gerçekleşen saldırıyı, Fransa’da vuku bulan kundaklama olayını ve İngiltere Dışişleri Eski Bakanı Jack Straw’un Kıbrıs konusundaki açıklamalarına değerlendirdi:

“Son dönemde Batı ülkeleri de dâhil olmak üzere güvenlik ortamında ciddi bir bozulma yaşanıyor. Irak, Afganistan ve Suriye gibi çatışmaların yaşandığı bölgelerde filizlenen terör örgütleri Batı şehirlerinde de öldürücü eylemler düzenliyor. Bunun yanında, ABD’deki olayda herhangi bir terör örgütü ile ilişkisi henüz bulunamayan ve tek başına hareket ettiği belirtilen bir saldırganın ülkenin bugüne kadarki en kanlı terör eylemini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ulusal güvenlik stratejilerinin bu tür tehditlere karşı güçlendirilmesi gerektiği ortada. Ancak uluslararası işbirliği ve eşgüdüm olmadan bu olayların önlenmesi mümkün değil. Tüm ülkelerin uzak yakın demeden terör ve silahlanma tehlikelerine karşı birleşmeleri şart”.

Başkan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Fransa’da gerçekleşen yangının da kundaklama eylemi olduğu anlaşıldı. 3 soydaşımızın hayatını kaybettiği bu saldırı, Avrupa’da giderek güçlenen aşırı sağın ne gibi tehlikeli gelişmeleri tetiklediğini açıkça ortaya koyuyor. Yabancı düşmanlığı, göç ve İslam karşıtlığı ile beslenen bu tehlikeli ideolojiler güçlendikçe sapık zihniyetli kişilerin cüretlerini artırıyor. İnsan yaşamına kasteden bu tür bir eylemi Almanya’da Solingen’de görmüştük. Bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için özellikle AB ve üye devlet liderlerinin yabancı düşmanlığı, göç ve İslam karşıtlığı konularında güçlü bir tavır sergilemeleri gerekiyor”.

KIBRIS’TA ÇÖZÜMÜ AB TIKADI

Başkan Zeytinoğlu, son olarak İngiltere Dışişleri Eski Bakanı Jack Straw’un Kıbrıs konusundaki açıklamalarına değindi:

“İngiltere’nin 2001-2006 yılları arasında Dışişleri Bakanlığını yapan Jack Straw’un Kıbrıs meselesi hakkında bir değerlendirmesi yayınlandı. Straw, Kıbrıs’ta çözüm sağlanmadan Güneyin adanın meşru temsilcisi addedilerek AB’ye üye yapılmasının büyük bir stratejik hata olduğunu belirtmiş. Bu tespit, bizlerin de yıllardır savunduğumuz görüş ile tamamen örtüşüyor. GKRY’yi AB üyesi yapan Birlik, Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturma fırsatını kaçırdı. Kıbrıslı Rumlar daha sonraki çözüm çabalarını da engellediler ve uzlaşmaya yanaşmadılar. Bununla da kalmadı, GKRY müzakere fasıllarının açılmasını veto ederek, Türkiye’nin AB ile ilişkisine de zarar verdi. Bugün gelinen noktada, sadece iki seçenek vardır: AB ve diğer uluslararası aktörlerin adada federal bir çözüm için Kıbrıslı Rumları ikna etmesi, ya da adada iki ayrı devletin varlığının uluslararası toplumca kabul edilmesi.”