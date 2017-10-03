Pasifik'te bir volkan daha patlamaya hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Pasifik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Vanuatu devletine bağlı Ambae adasındaki yanardağın infilak etme belirtileri göstermesi üzerine resmi makamlarca adanın tahliyesine karar verildi.
Hükümet sözcüsü Hilaire Bule can kaybı riski nedeniyle Bakanlar Kurulu'nun 11 bin nüfuslu adanın zorunlu olarak boşaltılmasına karar verdiğini açıkladı.
Vanuatu hükümet sözcüsü Bule tahliye operasyonu için 2 milyon dolar ayrıldığını ve muhtemel yağmalama olaylarına karşı polis sayısının artırıldığını açıkladı. Sözcü şiddetli fırtınalara karşı adalarda özel barınma merkezleri bulunduğunu ancak yanardağ patlamalarına hazırlıklı olmadıklarını söyledi.
Avustralya'nın doğusundaki Vanuatu irili ufaklı 65 adadan oluşuyor. Büyük patlama ihtimaline karşı yanardağın yakınlarında yaşayan adalılar Ambae'nin diğer bölgelerine nakledildi. Yanardağı havadan inceleyen Yeni Zelandalı yetkililer volkanın duman, kül ve kaya parçaları püskürttüğünü bildirdiler. Yanardağdaki faaliyetin ne yönde gelişeceği kestirilemeyeceğinden adada yaşayanların komşu adalarda barındırılması kararlaştırıldı.
280 bin nüfuslu Vanuatu'da altı faal yanardağ bulunuyor. Pasifik Okyanusu'nun ‘ateş çemberi' üzerinde yer alan takımadalar sık sık kasırga şiddetindeki fırtınalara ve depremlere sahne oluyor.
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