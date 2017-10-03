Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:39, 03 Ekim 2017 Salı
Güncel
15:29, 03 Ekim 2017 Salı

  • Paylaş
Marmaray seferleri durduruldu
Marmaray seferleri durduruldu

Marmaray seferleri durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle durduruldu. İBB Beyaz Masa yaptığı açıklamasda, "İstasyon çıkışlarında ring otobüs seferleri koyulmuştur" dedi.



İlgili Konular marmaray
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Eyüp'ün isminin değiştirilmesi teklif edildi
Eyüp'ün isminin değiştirilmesi teklif edildi

AK Parti, İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için TBMM'ye önemli bir teklif sundu.
HDP'li Belime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Belime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü
Marmaray seferleri aktarmalı olarak başladı
Marmaray seferleri aktarmalı olarak başladı

14:45'den beri yapılamayan seferler yeniden başladı
Marmaray seferleri durduruldu
Marmaray seferleri durduruldu

Marmaray seferleri durduruldu
HABER 10 Sitesi yayınına son verdi
HABER 10 Sitesi yayınına son verdi

Haber 10 sitesi bu sabah yayın hayatına ekonomik sebeplerle son verdiğini açıkladı
Bahçeli İnfaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalınamaz
Bahçeli: İnfaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalınamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bilinmelidir ki 25 Eylül referandumu dört parçalı büyük Kürdistanın ön kapısıdır. Gözümüzün önünde infaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalmak mümkün değildir." dedi.
İKV Başkanı'ndan ulusal güvenlik stratejisi eleştirisi
İKV Başkanı'ndan ulusal güvenlik stratejisi eleştirisi

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Abd, Fransa ve İngiltere'de artan terör eylemlerinin ulusal güvenlik stratejileri bağlamında nasıl çözümlenmesi gerektiğini değerlendirdi
Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi
Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen mühür ele geçirildi

Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi
15 mide ilacı piyasadan geri çekildi
15 mide ilacı piyasadan geri çekildi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli 15 ilaç geri çekildi
Nijer'deki Türkiye Maarif Vakfı okulları yeni eğitim yılına başladı
Nijer'deki Türkiye Maarif Vakfı okulları yeni eğitim yılına başladı

Türkiye Maarif Vakfı'nın Niamey'deki okullarında yeni eğitim-öğretim yılı açılış programı düzenlendi.
Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 şehit
Diyarbakır'daki terör saldırısında 1 şehit

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde,PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Erdoğan ve AK Parti'den quot Gökçek istifa quot iddiaları için
Erdoğan ve AK Parti'den "Gökçek istifa" iddiaları için açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa iddiaları ile ilgili olarak, "Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi
İstanbul'da 18 ilçe belediyesine ByLock operasyonu
İstanbul'da 18 ilçe belediyesine ByLock operasyonu

FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheliden 67'si yakalandı
Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev quot müze evi quot yapılacak
Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev "müze evi" yapılacak

Kırşehir'de, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'a ait ev, müze evi haline getirilecek
İstanbul'da iki katlı halk otobüsü devrildi
İstanbul'da iki katlı halk otobüsü devrildi

İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Yaralıların da bulunduğu kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
Çavuşoğlu Barzani için iş işten geçmiş değil
Çavuşoğlu: Barzani için iş işten geçmiş değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir" dedi

Haberler

Marmaray seferleri aktarmalı olarak başladı
Marmaray seferleri aktarmalı olarak başladı

Metro ve Marmaray seferleri 01.00'e kadar uzatıldı
Metro ve Marmaray seferleri 01 00'e kadar uzatıldı

Marmaray 15-17 Temmuz'da ücretsiz olacak
Marmaray 15-17 Temmuz'da ücretsiz olacak

Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor
Marmaray'da yeni dönem yarın başlıyor

Marmaray'da yanlış alarm seferleri aksattı
Marmaray'da yanlış alarm seferleri aksattı

İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkılıyor
İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkılıyor

Avrasya Tüneli, Marmaray ve metroya 'kar' düzenlemesi
Avrasya Tüneli Marmaray ve metroya 'kar' düzenlemesi

Marmaray'da teknik arıza
Marmaray'da teknik arıza






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 