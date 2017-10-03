15:29, 03 Ekim 2017 Salı

Marmaray seferleri durduruldu





Marmaray seferleri durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle durduruldu. İBB Beyaz Masa yaptığı açıklamasda, "İstasyon çıkışlarında ring otobüs seferleri koyulmuştur" dedi.

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