15:27, 03 Ekim 2017 Salı

HABER 10 Sitesi yayınına son verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2003 yılından bu yana dijital olarak yayın yapmakta olan Haber 10 sitesi bugün sürpriz bir kararla yayınına son verdiğini duyurdu. Kendi alanında çok uzun bir mazisi olan ve nitelikli bir yayın çizgisini sürdüren sitenin yayın hayatına son vermesi takipçilerini olduğu kadar benzer türde yayın yapan haber sitelerini de üzdü.

Haber 10 sitesinin yayınına son verdiğini haberi bugün sitede şu şekilde duyuruldu

‘Kıymetli dostlarımız;

Bu defa kendi haberimizi sizlerle paylaşıyoruz.

2003 yılından bugüne inandığımız değerler çerçevesinde ilkeli, doğru habercilik ve analizler yapmaya çalıştık. Karşımıza çıkan badireleri inanç ve azimle atlattık.

Yoğun siyasi çalkantılar içerisinde geçen süreçte, vatanımız ve milletimiz için ortak değerlere dört elle sarıldık.

Geldiğimiz noktada; yayın hayatımıza ekonomik nedenlerden dolayı veda ediyoruz.

Bu süre zarfında samimiyetini ve sıcaklığını sürekli olarak yanımızda hissettiğimiz siz değerli okuyucularımıza, pek kıymetli yazarlarımıza ve fedakar çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Sevgi ve hürmetle...

(Ve Enil hamdulillahi Rabbil Alemin)’