Trump silahsızlanma yasasını konuşmayı öteledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Las Vegas saldırısı Amerika Birleşik Devletleri’nde bireysel silahlanma tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Eski Başkan Barack Obama sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda benzer trajedilerin yaşanmaması için herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırdı.
Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise bireylerin silah sahibi olma hakkını kısıtlayacak yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.
Bireysel silahlanmayı kısıtlama çağrılarına Beyaz Saray’dan cevap geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, mevcut şartların silahlanma yasasında muhtemel değişiklikleri konuşmak için uygun olmadığını savundu:
“Böyle bir çıkış yapmak ve eleştirmek sayın Clinton için kolay. Fakat önce bir şeyin farkına varmalıyız, bu olayda ellerine kan bulaşan tek kişi saldırgandı. Ve şu anda olayı bireyler ve kurumlar üzerine götürmek için doğru zaman değil.”
ABD Başkanı Donald Trump da dün Las Vegas'ta meydana gelen silahlı saldırının ardından sürpriz bir mesaj yayınladı. Trump, "Zamanı gelince silahlanma yasası hakkında konuşacağız" dedi.
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