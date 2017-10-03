16:11, 03 Ekim 2017 Salı

Marmaray seferleri aktarmalı olarak başladı





14:45'den beri yapılamayan seferler yeniden başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 14:45'den beri yapılamayan Marmaray seferleri aktarmalı olarak yeniden yapılmaya başladı.

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