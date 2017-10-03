16:18, 03 Ekim 2017 Salı

HDP'li Belime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü





HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliğinin düşürülmesi için hazırlanan Başbakanlık tezkeresi Meclis'te okundu. Konca'nın milletvekilliği sona erdi..

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