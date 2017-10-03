16:21, 03 Ekim 2017 Salı

"İbadi ve Barzani Fransa'da buluşacak" iddiası





Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra bölgesel yönetimin Başkanı Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimleri sonucu Paris’te bir araya gelecekleri iddia edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimine yakın internet sitelerinde yer alan haberlerde, Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arabuluculuğunda bir araya geleceği iddia edildi. Buluşma tarihi olarak 5 Ekim tarihi ileri sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, referandum sonrası gerilen Bağdat-Erbil ilişkilerinde arabuluculuk teklifine her iki taraftan olumlu yanıt geldiği, Irak Başbakanı Haydar Abadi, yazılı bir açıklama yaparak Macron'un arabulucuk teklifini ve Paris'e davetini kabul ettiklerini açıkladığı belirtildi. Macron'un, Fransa'nın arabuluculuk teklifini ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy aracılığıyla Mesut Barzani'ye ilettiği Başkan Barzani'nin de teklife sıcak baktığı belirtildi. IKBY Başkanı Mesut Barzani’ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un arabuluculuk teklifini ileten ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy, referandumdan sonra Erbil’de Barzani ile ilk görüşen kişi olduğu belirtildi.

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