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Barselona'da genel greve gidenler sokaklara döküldü
Barselona'da genel greve gidenler sokaklara döküldü

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde genel greve giden bazı bağımsızlık yanlıları "İspanya hükümetinin baskısına ve polisin müdahalesine" tepki için sokaklara çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başlayan genel grev kapsamında binlerce kişi protesto düzenledi.

Bağımsızlık yanlısı işçi sendikaları, KOBİ'ler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bugün sabah erken saatlerde başlayan genel grev çerçevesindeki protestolarda hedef İspanya hükümeti ile Katalonya'daki ulusal polis ve jandarma oldu.

İspanya hükümetinin yasa dışı ilan edilen 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumunu baskıyla önlemeye çalıştığını savunan bağımsızlık yanlısı gruplar, ulusal polis ile jandarmanın bazı oy kullanma merkezlerine müdahalesini protesto etti.

Katalonya'daki göstericilerin ilk durakları, merkezi hükümetin başındaki Halk Partisinin (PP) binası ve emniyet müdürlüğü binaları oldu. Barselona'da şehir merkezinde toplanan kalabalık İspanya hükümeti ve polis karşıtı sloganlar attı.

Eylemlerde göstericilerin küçük gruplar halinde bölgedeki 51 otoyolunu trafiğe kapatarak bazı yerlerde araçların uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldukları da öğrenildi.

Genel greve katılımın yüzde 80 olduğu Barselona'da, şehir içi toplu ulaşımda ciddi zorluklar yaşandı.

Grev özellikle ulaşım, eğitim, sağlık ve gıda sektörlerini olumsuz etkilerken, özel sektördeki büyük işletmelerin çoğu greve rağmen hizmet vermeye devam etti. Katalonya'da en fazla işçi çalıştıran firmalardan biri olan Seat otomobil firması, greve katılmayanların başında geldi. Barselona'da El Prat Havalimanı'ndaki uçuşlarda da aksama yaşanmadı.

Öte yandan Katalonya'daki grevle ilgili bir radyoya açıklamalarda bulunan PP'nin Meclis Sözcüsü Rafael Hernando grevi, "Bu, Nazi işi siyasi bir grevdir." ifadeleriyle değerlendirdi.

KATALONYA'DA POLİSE SALDIRILAR BAŞLADI

Katalonya'da bazı protestocuların, İspanyol polisini kaldıkları otelden kovmaya yönelik girişimleri de tartışmalara yol açtı.

İspanya İçişleri Bakanlığının talimatıyla Katalonya'ya takviye için gönderilen polis ve jandarma ekiplerinden bir kısmının Pineda de Mar adlı yerleşim yerinde kaldıkları otelden belediye görevlilerinin de desteğiyle atılmaya çalışıldığı yönündeki haberlere İspanya hükümeti sert tepki gösterdi.

Pineda del Mar Belediyesinin "Ya ulusal polisi buradan alırsınız ya da bu yeri kapatırız." şeklindeki açıklamasına karşılık veren İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, "Katalonya'da belediyelerin mafyavari tavırlarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Jose Ignacio Zoido da "Katalonya'daki otellerde kalan polis ve jandarmadan hiçbiri bu otellerden ayrılmayacaktır. Otellerle yapılmış sözleşmeler vardır." açıklamasında bulundu.



İlgili Konular katalonya referandum Barselona
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