17:16, 03 Ekim 2017 Salı

Eyüp'ün isminin değiştirilmesi teklif edildi





AK Parti, İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için TBMM'ye önemli bir teklif sundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti, İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için harekete geçti. İlçe isminin 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesi adına TBMM İçişleri Komisyonu’na bir teklif sunuldu.

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