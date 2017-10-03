Eyüp'ün isminin değiştirilmesi teklif edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
AK Parti, İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için harekete geçti. İlçe isminin 'Eyüpsultan' olarak değiştirilmesi adına TBMM İçişleri Komisyonu’na bir teklif sunuldu.
AK Parti, İstanbul’un Eyüp ilçesinin isminin değiştirilmesi için TBMM'ye önemli bir teklif sundu.
HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü
Haber 10 sitesi bu sabah yayın hayatına ekonomik sebeplerle son verdiğini açıkladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bilinmelidir ki 25 Eylül referandumu dört parçalı büyük Kürdistanın ön kapısıdır. Gözümüzün önünde infaz fermanımızın yazılmasına sessiz kalmak mümkün değildir." dedi.
İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Abd, Fransa ve İngiltere'de artan terör eylemlerinin ulusal güvenlik stratejileri bağlamında nasıl çözümlenmesi gerektiğini değerlendirdi
Amasya'da düzenlenen operasyonda aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eser ele geçirildi
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, mide rahatsızlıklarında kullanılan "domperidon" etkin maddeli 15 ilaç geri çekildi
Türkiye Maarif Vakfı'nın Niamey'deki okullarında yeni eğitim-öğretim yılı açılış programı düzenlendi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde,PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan istifa iddiaları ile ilgili olarak, "Şu anda yok ama olmayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır." dedi
FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheliden 67'si yakalandı
Kırşehir'de, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'a ait ev, müze evi haline getirilecek
İstanbul'da Ispartakule gişelerinde iki katlı halk otobüsü devrildi. Yaralıların da bulunduğu kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir" dedi