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Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Gazze'de
Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Gazze'de

Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti Gazze’de toplandı. Toplantıya Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi de katıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi, Gazze'de Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'la bir araya geldi.

Gazze'ye Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Fevzi, Hamdallah'a Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mesajının yer aldığı ses kaydını dinletti.

Mesajda, Mısır'ın Filistinliler arasındaki uzlaşı ve birlik için sağladığı desteğin kesintiye uğramayacağını ve her daim onların yanında olacağını belirten Sisi, "Filistin meselesi, gerek dünya liderleri ile görüşmeler esnasında gerek uluslararası mahfillerde öncelikli meselelerimiz arasında yer aldı ve almaya da devam edecek." dedi.

Sisi, ülkesinin karşılaştığı zorluklara rağmen Filistin halkının taleplerinin temel destekçisi olarak kalmaya devam edeceklerini kaydederek, tüm dünya ülkelerinden Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi için çaba sarf etmesini beklediğini söyledi.

Filistinli gruplar arasındaki anlaşmazlıkların dış müdahaleler olmadan çözülebileceğine ilişkin inancını dile getiren Sisi, tarafların gerekli çabayı sarf etmesi şartıyla bölgede barışın sağlanması için fırsatların elverişli olduğunu kaydetti.

Sisi, bölge halklarına, güvenli ve onurlu bir hayat sağlanması için gerekli atmosfere zemin hazırlanmasının öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu vurgulayarak, dünyadaki büyük devletlerin Filistin halkının barışın öneminin tam anlamıyla farkında olduğunu gördüklerinde bunun için çalışacaklarını aktardı.

Ramallah ziyaretinin ardından Gazze'ye gelen Fevzi'nin, Hamdallah'ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Mısır, halihazırda Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için ara buluculuk rolünü üstleniyor.



İlgili Konular mısır filistin Halid Fevzi Filistin uzlaşı hükümeti
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