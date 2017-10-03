Suudi Arabistan Kralı Rusya ziyaretine hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, perşembe günü gerçekleştireceği Rusya ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesi temennisinde bulundu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti. Selman, buradaki konuşmasında, "Rusya ziyaretinin, tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmesi, iki ülkenin ortak menfaatleri ile uluslararası güvenlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyoruz." dedi.
Kral Selman ayrıca Filistin'in Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üye olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu, Filistin direnişinin yanı sıra uluslararası alanda Filistin'in statüsü ve rolünü pekiştirmek için yapılan ortak Arap çalışmalarının siyasi başarısıdır." ifadesini kullandı.
Kral Selman'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabet ederek perşembe günü bu ülkeye resmi ziyarette bulunması bekleniyor.
Tarihte ilk defa bir Suudi Arabistan kralının Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği program kapsamında iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalanması öngörülüyor.
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