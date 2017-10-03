Güncelleme: 18:13, 03 Ekim 2017 Salı

Konteynerler ve zırhlı personel taşıyıcılar sınıra ulaştı





Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner yüklü askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine vardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner yüklü askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcıların Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştığı bildirildi. Reyhanlı ilçesinden geçiş yapan askeri araç konvoyu, Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

İlgili Konular sevkiyat suriye sınırı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.