18:34, 03 Ekim 2017 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani'nin ailesine taziye





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin ailesini telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani'nin ailesini telefonla arayarak taziye dileğinde bulunduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani'yi ve oğlu Kubat'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani'ye Allah'tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi.

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