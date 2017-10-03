18:46, 03 Ekim 2017 Salı

İran Dışişleri Bakanı Zarif Katar'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Resmi ziyaret için Katar'a gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Katar'ın başkenti Doha'da biraraya gelen ikili, İran-Katar ilişkileri ile bölgesel meseleleri ele aldı.

Bir günlük Umman ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde Doha'ya gelen Zarif'in, Körfez krizinin başladığı 5 Temmuz'dan bu yana bu ülkeyi ziyaret eden "en üst düzey İranlı yetkili" olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Ocak 2016'da "İran ile ilişkilerini kestiğini" duyurmasının ardından Tahran Büyükelçisini geri çağıran Katar, ağustos ayında İran ile ilişkilerin normalleştiğini ve büyükelçilerinin Tahran'a geri döndüğünü açıklamıştı.