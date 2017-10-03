19:34, 03 Ekim 2017 Salı

BM, Havice'deki 78 bin sivilin güvenliğinden endişeli!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesindeki 78 bin sivilin güvenliğinden endişe edildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Irak güçlerinin Havice'yi DEAŞ'tan kurtarmak için yürüttüğü operasyonun başlangıcından bu yana 12 bin 500 sivilin ilçeden kaçtığını söyledi.

Laerke, güvenlik güçlerinin ilçenin merkezine doğru ilerledikçe önümüzdeki iki gün içinde daha fazla sivilin bölgeyi terk etmesinin beklendiğini ifade etti.

Havice'de halen yaklaşık 78 bin sivilin yaşadığını tahmin ettiklerini belirten Laerke, bu korumasız durumdaki sivillerin yaşamlarına ilişkin endişe duyduklarını vurguladı. Laerke, çatışan taraflara her türlü şartta birinci önceliğin sivillerin korunması olduğunu hatırlatarak, bu insanların Havice'den güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

Laerke, BM öncülüğündeki insani yardım kuruluşlarının farklı kontrol noktalarında bölgeden kaçan sivillere yardımcı olduğunu ve 92 bin kişiyi misafir edecek sığınmacı kamplarının hazırlığının tamamlandığını kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının 21 Eylül, ikinci aşamasının ise 29 Eylül'de başladığını duyurmuştu.