19:36, 03 Ekim 2017 Salı

Eski Dikmen Kaymakamı Özer'e FETÖ gözaltısı



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Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer'in FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Dikmen Kaymakamlığının ardından Ardahan Valilik Müşavirliğine atanan ancak göreve başlamadan açığa alınan Özer hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Özer'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.

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