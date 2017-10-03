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Eski Dikmen Kaymakamı Özer'e FETÖ gözaltısı
Eski Dikmen Kaymakamı Özer'e FETÖ gözaltısı
Foto: Arşiv

Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer, ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sinop'un eski Dikmen Kaymakamı Soner Özer'in FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Dikmen Kaymakamlığının ardından Ardahan Valilik Müşavirliğine atanan ancak göreve başlamadan açığa alınan Özer hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Özer'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.



İlgili Konular Sinop Dikmen Kaymakamı Soner Özer
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