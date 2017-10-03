Trump'tan Las Vegas saldırganı için skandal açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'taki bir konser alanında silahla ateş açarak en az 59 kişiyi öldüren Amerikan vatandaşı Stephen Paddock için "O hasta ve deli bir adam" dedi.
Trump, Porto Riko'ya yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Pazar gecesi Nevada eyaletinin Las Vegas kentindeki bir konser alanına, kaldığı otelin 32'inci katından ateş açarak en az 59 kişinin ölümüne ve 525 kişinin yaralanmasına neden olan Paddock hakkındaki soruları yanıtlayan Trump, "O hasta ve deli bir adam. Sanıyorum çok sorunu vardı. Onunla ilgili detaylara çok ciddi bakıyoruz. Ancak çok çok hasta bir kişiyle uğraştığımızı biliyorum." diye konuştu.
Yaşanan olayı "büyük bir trajedi" sözleriyle nitelendiren Trump, saldırıya müdahale eden yerel polislerin ve diğer yetkililerin "çok iyi ve hızlı bir iş çıkardıklarını" vurguladı.
Öte yandan Trump'ın, saldırgan için "çok hasta ve deli" şeklindeki sözleri özellikle sosyal medyada tepki ve tartışmalara neden oldu.
Rice Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Craig Considine, Twitter'daki paylaşımında, Trump'ın San Bernardino saldırısından sonra 'İslam bizden nefret ediyor" dediğini, ancak beyaz bir Amerikalı daha büyük bir saldırı yapınca 'çok hasta ve deli' nitelendirmesinde bulunduğunu hatırlattı.
Amerikan NBC kanalının siyaset editörü Mark Murray de Trump'ın 2015 yılında Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde meydana gelen saldırıdan sonraki tepkisiyle Las Vegas saldırısından sonraki tepkisinin çok farklı olduğunu kaydetti.
Murray, zanlılardan birinin DEAŞ bağlantılı olduğu bildirilen San Bernardino saldırısının ardından Trump'ın, "Pekala, radikal İslami teröristlerle savaş halinde olduğumuzu Obama söylemeyi reddediyor olabilir, zaten söyleyemez de." şeklindeki Twitter paylaşımını gündeme getirdi.
Trump, San Bernardino saldırısından sonra Amerikan Fox TV'de katıldığı bir programda "İslam bizden nefret ediyor" demiş, söz konusu saldırının ardından "Müslümanların ABD'ye girişi tamamen yasaklanmalı" açıklamasını yapmıştı.
ABD'nin Las Vegas kentinde pazar gecesi Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı, bir konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelden silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 59 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı. Trump, çarşamba günü kente gideceğini belirtmiş ve ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını vermişti.
ABD Başkanı Trump, Las Vegas'taki silahla ateş açarak en az 59 kişiyi öldüren Amerikan vatandaşı için "O hasta ve deli bir adam. Ancak çok çok hasta bir kişiyle uğraştığımızı biliyorum." dedi. Öte yandan Trump'ın 2 sene önceki San Bernardino saldırısından sonra 'İslam bizden nefret ediyor" demesi, beyaz bir Amerikalı daha büyük bir saldırı yapınca ise 'çok hasta ve deli' nitelendirmesinde bulunması tartışmalara neden oldu
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