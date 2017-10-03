Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:58, 03 Ekim 2017 Salı
Orta Asya
Güncelleme: 20:24, 03 Ekim 2017 Salı

  • Paylaş
Kazakistan’da ambulans uçak düştü: 5 ölü
Kazakistan’da ambulans uçak düştü: 5 ölü

Kazakistan’da Almatı-Çimkent seferini yapan ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan’da Almatı-Çimkent seferini yapan AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar Komitesi Basın Sözcüsü Ruslan İmankulov, yaptığı açıklamada, Almatı eyaletinin İliysk ilçesinde AN 28 tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İmankulov, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini belirtirken, kazanın nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.



İlgili Konular AN 28 tipi ambulans uçak Kazakistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
ABD 15 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor
ABD, 15 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan 15 diplomatın geri gönderileceğine ilişkin alınan karar hakkında Küba hükümetini bilgilendirdi" dedi
Kazakistan da ambulans uçak düştü 5 ölü
Kazakistan’da ambulans uçak düştü: 5 ölü

Kazakistan’da Almatı-Çimkent seferini yapan ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Trump'tan Las Vegas saldırganı için skandal açıklama
Trump'tan Las Vegas saldırganı için skandal açıklama

ABD Başkanı Trump, Las Vegas'taki silahla ateş açarak en az 59 kişiyi öldüren Amerikan vatandaşı için "O hasta ve deli bir adam. Ancak çok çok hasta bir kişiyle uğraştığımızı biliyorum." dedi. Öte yandan Trump'ın 2 sene önceki San Bernardino saldırısından sonra 'İslam bizden nefret ediyor" demesi, beyaz bir Amerikalı daha büyük bir saldırı yapınca ise 'çok hasta ve deli' nitelendirmesinde bulunması tartışmalara neden oldu
BM Havice'deki 78 bin sivilin güvenliğinden endişeli
BM, Havice'deki 78 bin sivilin güvenliğinden endişeli!

BM, Kerkük'e bağlı Havice'de 78 bin sivilin yaşamından endişe edildiğini açıkladı
Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi
Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi

Meksika'da 19 Eylül'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya yükseldi
Heniyye Mısır İstihbarat Servisi Başkanı ile görüştü
Heniyye, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı ile görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi bir araya geldi
Bağdat'tan referandumcu Kürt milletvekilleri hakkında işlem
Bağdat'tan referandumcu Kürt milletvekilleri hakkında işlem

Irak meclisinin, IKBY'nin düzenlediği referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerini Federal Mahkeme'ye ileteceği bildirildi
İran Dışişleri Bakanı Zarif Katar'da
İran Dışişleri Bakanı Zarif Katar'da

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Katar Emiri Şeyh Temim ile "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" görüştü
Yunanistan'a sığınmacı geçişi en yüksek seviyeyi gördü
Yunanistan'a sığınmacı geçişi en yüksek seviyeyi gördü

Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı eylülde artmaya devam ederek, Türkiye-AB göçmen mutabakatından beri en yüksek seviyeye ulaştı
Borisov Türkiye'nin sayesinde kaçak göç sıfıra indi
Borisov: Türkiye'nin sayesinde kaçak göç sıfıra indi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınına ilişkin, "Türkiye hükümetinin iradesi sayesinde kaçak göç sıfıra inmiş bulunuyor" dedi.
Suudi Arabistan Kralı Rusya ziyaretine hazırlanıyor
Suudi Arabistan Kralı Rusya ziyaretine hazırlanıyor

Suudi Arabistan Kralı Selman, "Rusya ziyaretinin, tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmesi, iki ülkenin ortak menfaatleri ile uluslararası güvenlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyoruz" dedi
Arakanlı Müslümanlara topraklarına dönüş engeli
Arakanlı Müslümanlara topraklarına dönüş engeli

Myanmar yönetimi, uyguladığı şiddet sonucu canlarını kurtarmak için Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri alınmayacağının işaretini verdi
Tsipras dörtlü zirve için Bulgaristan'da
Tsipras dörtlü zirve için Bulgaristan'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras 3 Ekim Salı günü Bulgaristan’ın Varna şehrini ziyaret ediyor.
Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Gazze'de
Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Gazze'de

Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti Gazze’de toplandı. Toplantıya Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi de katıldı.
Filistin uzlaşı hükümeti Gazze'deki görevlerini teslim aldı
Filistin uzlaşı hükümeti Gazze'deki görevlerini teslim aldı

Filistin uzlaşı hükümetindeki bakanlar Gazze'deki görevlerini teslim aldı
Barselona'da genel greve gidenler sokaklara döküldü
Barselona'da genel greve gidenler sokaklara döküldü

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde genel greve giden bazı bağımsızlık yanlıları "İspanya hükümetinin baskısına ve polisin müdahalesine" tepki için sokaklara çıktı

Haberler

Kazakistan’dan enerjiye 8 milyar dolarlık yatırım
Kazakistan dan enerjiye 8 milyar dolarlık yatırım

Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak
Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak

Kazakistan’da, medya yasasına değişim teklif edildi
Kazakistan da medya yasasına değişim teklif edildi

Kazakistan yenilenebilir enerjiye yöneliyor
Kazakistan yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6 5 azaldı

Kazakistan nüfusu gittikçe dindarlaşıyor
Kazakistan nüfusu gittikçe dindarlaşıyor

Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri teknik işbirliği
Özbekistan ile Kazakistan arasında askeri teknik işbirliği

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Türkmenistan'da






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 