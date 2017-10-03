ABD, 15 Kübalı diplomatı sınır dışı ediyor

Trump'tan Las Vegas saldırganı için skandal açıklama

ABD Başkanı Trump, Las Vegas'taki silahla ateş açarak en az 59 kişiyi öldüren Amerikan vatandaşı için "O hasta ve deli bir adam. Ancak çok çok hasta bir kişiyle uğraştığımızı biliyorum." dedi. Öte yandan Trump'ın 2 sene önceki San Bernardino saldırısından sonra 'İslam bizden nefret ediyor" demesi, beyaz bir Amerikalı daha büyük bir saldırı yapınca ise 'çok hasta ve deli' nitelendirmesinde bulunması tartışmalara neden oldu