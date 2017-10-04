Mısır'dan Katarlı öğrencilerin eğitimine engel

Mısır yönetiminin, vize almak için getirdiği güvenlik onayı şartı sebebiyle 190 Katarlı öğrencinin Mısır üniversitelerinde eğitimlerine devam edemediği bildirildi.
Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın öğrencilere uyguladığı yeni vize koşulları sebebiyle bu ülkedeki bazı öğrencilerin eğitimlerine devam edemediği belirtildi.
Açıklamada, eylül ayından bu yana Mısır'da okuyan 190 Katarlı öğrencinin, komisyona Mısır'ın yeni vize koşulları sebebiyle eğitimden men edildikleri ve bazılarının sınavlara alınmadıkları yönünde şikayette bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, bazı öğrencilerin Mısır'a giriş için gerekli şartları taşımalarına rağmen "güvenlik onayı" olmadığı gerekçesiyle havalimanlarından geri çevrildiği ifade edildi.
Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.
Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mumeni, "Ürdün IKBY'de yapılan tek taraflı referandumun Irak halkının birbirine bağlılığı ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik etkilerinden endişe ediyor." dedi.
Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, söz konusu kararı "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Fetih ve diğer Filistinli gruplarla silahların ve direniş kararının nasıl idare edileceği, ne zaman direneceğimiz, ne zaman direnişi artıracağımız konusunda anlaşmak için bir strateji belirlemeye hazırız." dedi.
Hollanda'da geçici hükümetin Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Mali'de iki Hollanda askerinin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak görevinden istifa etti
Mısır yönetiminin, vize almak için getirdiği güvenlik onayı şartı sebebiyle 190 Katarlı öğrencinin Mısır üniversitelerinde eğitimlerine devam edemediği bildirildi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da görev yapan 15 diplomatın geri gönderileceğine ilişkin alınan karar hakkında Küba hükümetini bilgilendirdi" dedi
Kazakistan’da Almatı-Çimkent seferini yapan ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump, Las Vegas'taki silahla ateş açarak en az 59 kişiyi öldüren Amerikan vatandaşı için "O hasta ve deli bir adam. Ancak çok çok hasta bir kişiyle uğraştığımızı biliyorum." dedi. Öte yandan Trump'ın 2 sene önceki San Bernardino saldırısından sonra 'İslam bizden nefret ediyor" demesi, beyaz bir Amerikalı daha büyük bir saldırı yapınca ise 'çok hasta ve deli' nitelendirmesinde bulunması tartışmalara neden oldu
BM, Kerkük'e bağlı Havice'de 78 bin sivilin yaşamından endişe edildiğini açıkladı
Meksika'da 19 Eylül'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya yükseldi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi bir araya geldi
Irak meclisinin, IKBY'nin düzenlediği referandumda oy kullanan milletvekillerinin isimlerini Federal Mahkeme'ye ileteceği bildirildi
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Katar Emiri Şeyh Temim ile "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" görüştü
Ege Denizi üzerinden Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı eylülde artmaya devam ederek, Türkiye-AB göçmen mutabakatından beri en yüksek seviyeye ulaştı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınına ilişkin, "Türkiye hükümetinin iradesi sayesinde kaçak göç sıfıra inmiş bulunuyor" dedi.
Suudi Arabistan Kralı Selman, "Rusya ziyaretinin, tüm alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmesi, iki ülkenin ortak menfaatleri ile uluslararası güvenlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyoruz" dedi