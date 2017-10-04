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Güncelleme: 01:48, 04 Ekim 2017 Çarşamba

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Adalet Bakanlığı: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanlığı: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak
Foto: Arşiv

Adalet Bakanlığınca adli yargıda görevlendirilmek üzere bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adalet Bakanlığınca yazılı sınav ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı bildirildi.

Bakanlığın internet sitesinde 2017 dönemi için alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylarına yönelik ilana yer verildi.

İlana göre Bakanlık, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alacak.

Adayların yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Aralık 2017'de Ankara'da, saat 10.00'da yapılacak. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak olan adayların en az bir saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları gerekecek.

Sınava başvurular ise 1-8 Kasım 2017'de internet üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda alınacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

DOKTORASI OLANLAR MÜLAKATA ALINACAK

Adli yargı hakim ve savcı adaylarından hukuk alanında doktora yapan ve 35 yaşını doldurmamış olanlar, yazılı sınavdan muaf tutularak sadece mülakata alınacak. Bu durumdaki adayların başvuruları elektronik ortamda alınmayacak.

Söz konusu adayların Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma örneklerini 1-8 Kasım 2017'de Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ya da masrafını ödemek şartıyla mahalli cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Acele Posta Servisi ile göndermeleri gerekecek.

Sınava yönelik detaylı bilgilere, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.



İlgili Konular hakim savcı
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